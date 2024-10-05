بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل طائرة المساعدات الرابعة إلى لبنان (صور)

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم السبت، طائرة مساعدات رابعة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.



وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وطبية وإغاثية.



وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.



وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان.

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