بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.
وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتعكس بذلك التزاماً اردنياً في مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.
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