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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

الملك عبدالله الثاني
الملك عبد الله الثاني
الأحد، 29-09-2024 07:19 م

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.

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وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.


وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتعكس بذلك التزاماً اردنياً في مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.

 
gnews

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