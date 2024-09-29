بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.

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وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.