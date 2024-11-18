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بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا

أرشيفية - بث مباراة للمنتخب الوطني
أرشيفية - بث مباراة للمنتخب الوطني
الإثنين، 18-11-2024 11:09 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت أمانة عمان الكبرى إنها ستقوم ببث مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب الكويت في تمام الساعة 9:15 مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.اضافة اعلان


وستقوم الأمانة ببث المباراة مجانا في صالة سمو الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في منطقة القويسمة.

وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين الجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته إلى كأس العالم 2026.
 
gnews

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