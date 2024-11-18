بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا

وستقوم الأمانة ببث المباراة مجانا في صالة سمو الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في منطقة القويسمة.
وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين الجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته إلى كأس العالم 2026.
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