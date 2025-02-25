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بحث تسهيل منح قروض لهذه الفئة-تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري-    نظمت محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، في بلديتي دير الكهف وأم القطين والمكيفتة اجتماعين لبحث تسهيلات منح قروض للمواطنين من بعض الجهات التمويلية في البادية الشمالية الشرقية.

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وقال محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، إن هذه المبادرة تستهدف تسهيلات منح قروض للمواطنين في المناطق التابعة لبلديتي دير الكهف وأم القطين والمكيفتة .


ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع عدد من المؤسسات الإقراضية كالإقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالتدريب المهني وصندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أن استهداف تلك البلديات يأتي نظرا لبعدها عن مركز المحافظة.


وبين أن الاجتماع ضم مدراء تلك المؤسسات الإقراضية بهدف إطلاع المواطنين على ماهية تلك القروض التي يتم منحها للمواطنين وبرامج تلك القروض بهدف تمكين من يرغب بالحصول على قرض يتمكن من خلاله من استحداث مشروع إنتاجي ضمن حدود سكناهم بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، مؤكدا أن هكذا لقاءات سيتم عقدها في مناطق أخرى في أوقات لاحقة.


وأعرب رئيسا بلديتي دير الكهف حمدان الرياحي، وأم القطين والمكيفتة مشرف الشرفات عن الاستعداد التام للتعاون مع كافة الجهات لتحريك عجلة التنمية المحلية ومكافحة الفقر والبطالة.

 
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