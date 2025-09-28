بحث تعزيز برامج التايكواندو في المراكز الشبابية

وأكد العدوان ضرورة تطوير خطة مشتركة للعام 2026، تستقطب العدد الأكبر من الشباب وتفتح المجال أمام الشابات للمشاركة، والتوسع في تنفيذ الدورات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية في المحافظات.
من جانبه، ثمَّن النعيمات الشراكة مع الوزارة في تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى الإنجازات التي حققها الاتحاد على المستوى العربي والدولي.
وبحث اللقاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، وأمين سر الاتحاد، فيصل العبداللات، توسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتشمل الفئة العمرية من 14 عامًا، وتخصيص 15 مركزًا لتدريب التايكواندو في جميع محافظات المملكة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرنامج ووضع خطة لاستدامة تنفيذه.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي
-
وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي
-
القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر
-
"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي
-
حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا
-
أمين عام الثقافة: الأردن سباق بإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
-
وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة
-
هام لطلبة ومحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة