بحث تعزيز برامج التايكواندو في المراكز الشبابية

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ونائب سمو رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، حازم النعيمات، اليوم الأحد، تعزيز برنامج التايكواندو في المراكز الشبابية.

وأكد العدوان ضرورة تطوير خطة مشتركة للعام 2026، تستقطب العدد الأكبر من الشباب وتفتح المجال أمام الشابات للمشاركة، والتوسع في تنفيذ الدورات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية في المحافظات.


من جانبه، ثمَّن النعيمات الشراكة مع الوزارة في تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى الإنجازات التي حققها الاتحاد على المستوى العربي والدولي.


وبحث اللقاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، وأمين سر الاتحاد، فيصل العبداللات، توسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتشمل الفئة العمرية من 14 عامًا، وتخصيص 15 مركزًا لتدريب التايكواندو في جميع محافظات المملكة.


واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرنامج ووضع خطة لاستدامة تنفيذه.

 
 
