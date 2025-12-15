منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل

12:45 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير العمل خالد البكار والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية) الساعة الواحدة الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء محاور الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

