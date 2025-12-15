الإثنين 2025-12-15 01:31 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل

وزير العمل خالد البكار
الإثنين، 15-12-2025 12:45 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير العمل خالد البكار والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية) الساعة الواحدة الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء محاور الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 
 


