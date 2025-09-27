بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة الصيفية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27-9-2025، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط .

