بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط
السبت، 27-09-2025
08:12 م
تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة الصيفية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27-9-2025، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط .
حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.