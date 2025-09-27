السبت 2025-09-27 10:35 م
 

بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
السبت، 27-09-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة الصيفية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27-9-2025، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط .

اضافة اعلان

 

حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

مدينة البترا

أخبار محلية البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

د الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

معبر الكرامة - طريبيل الحدودي البري بين الأردن والعراق

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة

أحمد السقا

فن ومشاهير تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط



 
 





الأكثر مشاهدة