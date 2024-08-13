 
الثلاثاء 2024-08-13 10:08 ص
 
 

بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين اليوم- رابط

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وقالت المديرية إن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع ، ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، ولغاية مساء يوم الأربعاء الموافق 21/8/2024 من خلال الموقع الإلكتروني (WWW.DEMC.JAF.MIL.JO).

وبينت أن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني موجودة داخل الموقع الإلكتروني.
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