بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين اليوم- رابط

وقالت المديرية إن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع ، ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، ولغاية مساء يوم الأربعاء الموافق 21/8/2024 من خلال الموقع الإلكتروني (WWW.DEMC.JAF.MIL.JO).
وبينت أن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني موجودة داخل الموقع الإلكتروني.
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