الخميس 2025-09-25 11:28 م
 

بدء تقديم طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

الخميس، 25-09-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد الموافق 28-9-2025.

وأوضحت الوحدة أن تقديم الطلبات سيتم حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، وأكدت أن عملية الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الذين يحققون شروط الاستفادة من المكرمة، وفقًا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في كل محافظة، إضافة إلى توفر الشواغر.


ونوّهت إلى أن الطلبات لا تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.


كما يُطلب من الطالب استخدام نفس البيانات السابقة (الرقم الوطني والرمز السري) التي استخدمها عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة.

 
 
ب

ل

ا

