بدء فعاليات الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025

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الوكيل الإخباري- عقد يوم أمس الإثنين الموافق 2025/4/28 في كلية الهندسة التكنولوجية الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025 . اضافة اعلان





ومندوباً عن عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية تفقد الأستاذ الدكتور زيد العنبر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد سلامة عواد عميد كلية الهندسة التكنولوجية الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي ومدى جاهزية المختبرات بما يخدم مصلحة الطالب ، مؤكداً على ضرورة توفير جميع الوسائل المتاحة لخلق مناخ مريح للطلبة ينعكس إيجاباً على نتائجهم .



كما وحرص الأستاذ الدكتور زيد العنبر في جولته على نقل تحيات عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني للطلبة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.





