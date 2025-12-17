الأربعاء 2025-12-17 07:17 م

بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

الأربعاء، 17-12-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   أعلن عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع عطوفة محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، عن تأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحًا يوم غدٍ الخميس الموافق الثامن عشر من كانون الأول، وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في الصباح الباكر.اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، مؤكدًا أن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا كالمعتاد.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة التدابير الاحترازية التي تتخذها مديرية التربية والتعليم في الطفيلة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية خلال الظروف الجوية غير المستقرة.
 
 


