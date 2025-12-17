بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

وأشار البيان إلى أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، مؤكدًا أن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا كالمعتاد.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة التدابير الاحترازية التي تتخذها مديرية التربية والتعليم في الطفيلة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية خلال الظروف الجوية غير المستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية
-
"المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية
-
مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم
-
وزير الشباب: العمل التطوعي يحظى باهتمام ملكي
-
وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار
-
الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع
-
انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"
-
ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة