بعد أن ألقاهما والدهما .. العثور على جثتي طفلين في سيل الزرقاء

07:00 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني وشرطة الزرقاء تمكنوا من العثور على جثتي الطفلين اللذين قام والدهما بإلقائهما في سيل الزرقاء. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع والد الطفلين اعترف بقيامه إثر خلافات عائلية بأخذ الطفلين وإلقائهما في السيل وما زالت التحقيقات جارية .