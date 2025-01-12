بعد أن ألقاهما والدهما .. العثور على جثتي طفلين في سيل الزرقاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع والد الطفلين اعترف بقيامه إثر خلافات عائلية بأخذ الطفلين وإلقائهما في السيل وما زالت التحقيقات جارية .
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