بعد عامين من الرحيل .. عموتة يعود بتصريحات “متعثرة” والجماهير: يعضّ أصابعه ندمًا

هذه التصريحات التي جاءت بعد عامين كاملين من مغادرته المنتخب اعتبرها الجمهور الأردني "تصريحات متأخرة ومتعثرة" بعد النجاحات التاريخية التي حققها النشامى بعد رحيله، خصوصًا تأهل المنتخب لأول مرة في تاريخه إلى مونديال 2026، إلى جانب الأداء الممتاز الذي يقدّمه المنتخب حاليًا في بطولة كأس العرب 2025.
ويرى مراقبون وجماهير أن عموتة كان يتوقع أن رحيله سيُحدث “هزّة” في المنتخب، وأن النشامى سيتراجعون ويعانون فنيًا بعد خروجه، لكنه "بحسب تعليقات المتابعين " صُدم بأن المنتخب حقق أعظم إنجاز في تاريخه، وتطوّر أداء اللاعبين بصورة غير مسبوقة في البطولات القارية والعالمية.
كما انتقد الشارع الرياضي بشدّة اتهامات عموتة للإدارة الرياضية والإعلام الأردني، واصفًا تصريحاته بأنها “تسديد خارج الملعب” و“محاولة لإعادة لفت الأنظار”، مؤكدين أن ما قدّمته الكرة الأردنية خلال العامين الماضيين أثبت أن العمل المؤسسي أقوى من الأسماء الفردية.
ومع الأداء اللافت للنشامى في كأس العرب 2025، يؤكد الشارع الأردني أن زمن "التشكيك" قد انتهى، وأن المنتخب يسير بثبات نحو تثبيت اسمه بين كبار المنتخبات في المنطقة، بينما تبقى تصريحات عموتة بنظرهم “محاولة يائسة لاستعادة بريق فقده بعد أن غادر مقعد القيادة وترك النشامى يصنعون المجد بدونه”.
