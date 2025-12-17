الأربعاء 2025-12-17 07:18 م

السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية

الأربعاء، 17-12-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "كينيانز" بأن السلطات الكينية تسعى إلى التعاقد مع استشاري لوضع خطة لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية على الساحل الكيني.

وذكرت صحيفة "كينيانز": "بدأت كينيا العمل على بناء ميناء فضائي تجاري: وأصدرت وزارة المالية مواصفات فنية للتعاقد مع استشاري".

وأضافت: "تهدف المبادرة الحالية لوكالة الفضاء الكينية إلى وضع الأسس اللازمة لإنشاء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية بالقرب من بلدة كيبيني، بين مدينتي ماليندي ولامو، على الساحل الكيني".


وأوضحت أن "الحكومة تعتزم البدء في مشاريعها الأكثر طموحا في مجال البنية التحتية عام 2026، ومن المقرر الانتهاء من عملية الشراء الخاصة بالميناء الفضائي بحلول 13 فبراير 2026".


وسيطلب من الاستشاري المُعيّن إعداد دراسة جدوى للمشروع، واقتراح خيارات لمركبات الإطلاق، وتحديد متطلبات البنية التحتية، ووضع خطة مرحلية لإنشاء الميناء الفضائي. كما سيُقيّم الطلب في السوق على إطلاق الأقمار الصناعية عبر كينيا.


ومن المخطط تنفيذ مشروع الميناء الفضائي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.


ووفقا لما ورد في التقرير، يشمل المشروع التنسيق مع جهات حكومية، منها وزارة الدفاع، وهيئة الطيران المدني الكينية، وهيئة الملاحة البحرية الكينية، وجهاز المخابرات، وهيئة البيئة الوطنية، ومن المتوقع جذب استثمارات خاصة، بما في ذلك استثمارات أجنبية، لتمويل عملية الإنشاء.

 

