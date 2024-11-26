بقيمة مليون و100 ألف دينار .. دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة

وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام (2024 ) على 84 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين
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