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بقيمة مليون و100 ألف دينار .. دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة

أمانة عمان الكبرى - أرشيفية
أمانة عمان الكبرى - أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري- أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها ، أمس الاثنين برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 105 الف دينار . اضافة اعلان


وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام (2024 ) على 84 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .

 وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين
 
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