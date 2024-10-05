بلدية إربد تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل

وأكدت حداد أنّ شروط العطاء تضمن أن تتم الأعمال وفق أعلى المواصفات الهندسية المعتمدة بما يضمن سلامة المركبات المارة في الطريق وعدم إلحاق الضرر بها.
وأضافت أنّ هذا العمل يأتي مع اقتراب حلول فصل الشتاء ضمن خطة طوارئ بلدية إربد الكبرى بهدف التخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم خلال تساقط الأمطار.
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