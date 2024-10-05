بلدية إربد تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل

الوكيل الإخباري- خصصت بلدية اربد الكبرى مبلغ 40 ألف دينار أردني لرفع أغطية المناهل والجريلات في الشوارع، وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد أنّ العطاء الذي أحالته البلدية بشكل رسمي قبل عدة أيام يشمل إجراء أعمال الصيانة من رفع مناهل الصرف الصحي والجريلات والمناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأغطيتها في الشوارع المعبدة وتوحيد منسوبها مع الخلطة الإسفلتية الحالية.

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وأكدت حداد أنّ شروط العطاء تضمن أن تتم الأعمال وفق أعلى المواصفات الهندسية المعتمدة بما يضمن سلامة المركبات المارة في الطريق وعدم إلحاق الضرر بها.