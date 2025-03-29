بلدية إربد تواصل استقبال المراجعين لإنهاء المعاملات غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، عن استمرار مديرية رخص المهن في استقبال المراجعين لإتمام إجراءات التراخيص غدا الأحد ، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين.

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وأكدت البلدية، أن الدوام سيكون مستمرًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأن أبوابها ستظل مفتوحة بعد وقت الإفطار لاستقبال أصحاب المعاملات، بالتعاون مع غرفة تجارة إربد.