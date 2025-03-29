بلدية إربد تواصل استقبال المراجعين لإنهاء المعاملات غدا

وأكدت البلدية، أن الدوام سيكون مستمرًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأن أبوابها ستظل مفتوحة بعد وقت الإفطار لاستقبال أصحاب المعاملات، بالتعاون مع غرفة تجارة إربد.
ودعت البلدية المراجعين إلى المبادرة بإتمام معاملاتهم في أقرب وقت ممكن لضمان سرعة الإنجاز.
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