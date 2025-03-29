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بلدية إربد تواصل استقبال المراجعين لإنهاء المعاملات غدا

بلدية اربد
بلدية إربد
 
السبت، 29-03-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، عن استمرار مديرية رخص المهن في استقبال المراجعين لإتمام إجراءات التراخيص غدا الأحد ، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين.

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وأكدت البلدية، أن الدوام سيكون مستمرًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأن أبوابها ستظل مفتوحة بعد وقت الإفطار لاستقبال أصحاب المعاملات، بالتعاون مع غرفة تجارة إربد.


ودعت البلدية المراجعين إلى المبادرة بإتمام معاملاتهم في أقرب وقت ممكن لضمان سرعة الإنجاز.

 
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