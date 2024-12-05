 
الخميس 2024-12-05 08:20 م
 

بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
الخميس، 05-12-2024 07:19 م

الوكيل الإخباري-    دعت بلدية الرصيفة المواطنين ضمن مناطقها للاستفادة من إعفاء الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للسنوات السابقة وبنسبة 100 بالمئة، قبل تاريخ 31 كانون الأول الحالي من خلال تسديد ما ترتب عليهم من ضريبة.

اضافة اعلان


وبينت البلدية، أن هذه الإجراءات جاءت مراعاة لظروف المكلفين بهذه الضريبة للتخفيف عنهم وتجنباً لتحقق أي غرامات جديدة، مشيرة إلى إمكانية السداد من خلال الدفع الإلكتروني عبر تطبيق (إي فواتيركم) من الحسابات البنكية أو من المحافظ الإلكترونية أو الدفع نقداً في دائرة الأبنية والأراضي التابعة للبلدية في مجمع الدوائر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية “الهاشمية” توقع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين الجامعية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا

بصمتنا لبيئة خضراء –مجمع الملك الحسين للاعمال- شركة الشرق الاوسط للتأمين

أخبار محلية بصمتنا لبيئة خضراء –مجمع الملك الحسين للاعمال- شركة الشرق الاوسط للتأمين

جانب من الزيارة

أخبار محلية الأميرة دانا فراس تزور السلط برفقة خبراء في مجال التراث

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار محلية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعقده اجتماعه في الأردن

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

بلدية الرصيفة

أخبار محلية بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام



 




الأكثر مشاهدة