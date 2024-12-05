بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الرصيفة المواطنين ضمن مناطقها للاستفادة من إعفاء الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للسنوات السابقة وبنسبة 100 بالمئة، قبل تاريخ 31 كانون الأول الحالي من خلال تسديد ما ترتب عليهم من ضريبة.

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