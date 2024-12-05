بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

وبينت البلدية، أن هذه الإجراءات جاءت مراعاة لظروف المكلفين بهذه الضريبة للتخفيف عنهم وتجنباً لتحقق أي غرامات جديدة، مشيرة إلى إمكانية السداد من خلال الدفع الإلكتروني عبر تطبيق (إي فواتيركم) من الحسابات البنكية أو من المحافظ الإلكترونية أو الدفع نقداً في دائرة الأبنية والأراضي التابعة للبلدية في مجمع الدوائر.
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