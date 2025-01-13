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بلدية الرصيفة تطلق النظام المالي المحوسب كأول بلدية في الأردن

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
الإثنين، 13-01-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية الرصيفة اليوم الاثنين، بدعم من وزارة الإدارة المحلية، المرحلة الأولى من النظام المالي المحوسب الجديد للبلديات كأول بلدية على مستوى المملكة.

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ويعد هذا النظام المبني على نهج المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبي، خطوة متقدمة في مسيرة التطوير المالي والإداري للبلديات.


وقال أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إن النظام يسهم في تعزيز إدارة المعلومات المالية للبلديات وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، ويوفر النظام صورة شاملة لكافة التزامات وأصول البلديات، ما يتيح لصناع القرار في البلدية فرصا أفضل للتخطيط المستقبلي.


من جانبه، أشار رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إلى جهود البلدية أن تكون رائدة في مجال الأتمتة والتحديث الإداري والمالي والإلكتروني، مشيرا إلى نجاح البلدية بتطبيق كافة التحولات الإلكترونية التي أطلقتها بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي، حيث كانت بلدية الرصيفة السباقة في هذا الصدد سعيا لتجاوز البيروقراطية وأي شبهات للفساد، بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة وحديثة.

 
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