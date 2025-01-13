بلدية الرصيفة تطلق النظام المالي المحوسب كأول بلدية في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية الرصيفة اليوم الاثنين، بدعم من وزارة الإدارة المحلية، المرحلة الأولى من النظام المالي المحوسب الجديد للبلديات كأول بلدية على مستوى المملكة.

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ويعد هذا النظام المبني على نهج المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبي، خطوة متقدمة في مسيرة التطوير المالي والإداري للبلديات.



وقال أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إن النظام يسهم في تعزيز إدارة المعلومات المالية للبلديات وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، ويوفر النظام صورة شاملة لكافة التزامات وأصول البلديات، ما يتيح لصناع القرار في البلدية فرصا أفضل للتخطيط المستقبلي.