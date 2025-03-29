بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر

وأضاف الزيناتي خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه جرى زيادة عدد الفترات العاملة إلى ثلاث فترات على مدار الساعة لرفع النفايات من جميع المناطق، خاصة الأسواق المكتظة للحفاظ على النظافة العامة في المدينة.
وأشار الزيناتي إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص في المتصرفية والغذاء والدواء والأمن العام لإدامة حملات التفتيش على المنشآت كافة، خاصة التي تعمل في مجال الغذاء والحلويات، مبينا انخفاض مخالفات الاشتراطات الصحية في الفترة الأخيرة بعد الحملة الكبيرة التي نفذتها الكوادر المختصة بداية الشهر الفضيل، والتي أثمرت عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وتحويل مرتكبي المخالفات إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
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