بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن البلدية أعدت خطة عمل موسعة لإدارة مهامها فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل، إضافة إلى عطلة عيد الفطر خلال الأسبوع المقبل، لتشمل الجانب البيئي وإدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين إلى جانب الرقابة الصحية والتنظيمية على الأسواق في مناطق المدينة كافة.

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وأضاف الزيناتي خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه جرى زيادة عدد الفترات العاملة إلى ثلاث فترات على مدار الساعة لرفع النفايات من جميع المناطق، خاصة الأسواق المكتظة للحفاظ على النظافة العامة في المدينة.