الأربعاء 2025-08-13 11:54 ص
 

بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم

بلدية الزرقاء
بلدية الزرقاء
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-    في مبادرة إنسانية تنبض بالخير والعطاء، تطلق بلدية الزرقاء صباح يوم غد الخميس، حملة كبرى للتبرع بالدم أمام مبنى البلدية بالتعاون مع بنك الدم الوطني وذلك من 9 والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وأكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الحملة التي تحمل شعار "شريان الوطن النابض" تأتي انطلاقا من رسالة البلدية في خدمة الوطن وأبنائه، ومد يد العون للمرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء ويحتاجون إلى جميع فصائل الدم ودعما لجهود المستشفيات في توفير ما يلزمهم بسهولة ويسر.

 
 
