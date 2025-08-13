بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- في مبادرة إنسانية تنبض بالخير والعطاء، تطلق بلدية الزرقاء صباح يوم غد الخميس، حملة كبرى للتبرع بالدم أمام مبنى البلدية بالتعاون مع بنك الدم الوطني وذلك من 9 والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

