بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم

وأكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الحملة التي تحمل شعار "شريان الوطن النابض" تأتي انطلاقا من رسالة البلدية في خدمة الوطن وأبنائه، ومد يد العون للمرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء ويحتاجون إلى جميع فصائل الدم ودعما لجهود المستشفيات في توفير ما يلزمهم بسهولة ويسر.
