بلدية برقش تفتح طرقا لتسريع تنفيذ مشاريع خدمية

وأجرت البلدية عمليات صيانة للطريق الفرعي الرابط بين العرقوب وبلدة بيت إيدس، بهدف تسهيل حركة التنقل اليومية وتعزيز الترابط بين القرى، ما يسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات الأهالي.
وقال رئيس البلدية خالد الفقيه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن فتح الطرق تسرع من تنفيذ مشاريع تطوير شبكة المياه والكهرباء ومشاريع حيوية لخدمة المواطنين في تلك المنطقة.
وبين أن البلدية تسعى إلى تحسين البنية التحتية وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا أن خطة التنمية الحالية تغطي المناطق التابعة لها، مع أولوية واضحة للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن مشاريع الكهرباء والمياه يجري تنفيذها وفق جدول زمني مدروس ومتوافق مع المعايير الفنية والبيئية لضمان جودة الخدمات واستدامتها.
-
أخبار متعلقة
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظّم فعالية بعنوان"نافذة على تخصص العلاج التنفسي"
-
الإعلان عن قائمة "المهندس الزراعي" لانتخابات النقابة
-
نقابة الصحفيين تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات
-
وزير الخارجية يلتقي وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
الملكة رانيا تناقش المأساة الإنسانية في غزة مع رئيسة الوزراء الإيطالية
-
"الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية
-
ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان