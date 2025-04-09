بلدية برقش تفتح طرقا لتسريع تنفيذ مشاريع خدمية

الوكيل الإخباري- فتحت بلدية برقش في لواء الكورة غرب إربد، طرقا إفرازية في منطقة العرقوب- بيت إيدس، لتسهيل تنفيذ مشاريع خدمية وأساسية في المنطقة.

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وأجرت البلدية عمليات صيانة للطريق الفرعي الرابط بين العرقوب وبلدة بيت إيدس، بهدف تسهيل حركة التنقل اليومية وتعزيز الترابط بين القرى، ما يسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات الأهالي.



وقال رئيس البلدية خالد الفقيه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن فتح الطرق تسرع من تنفيذ مشاريع تطوير شبكة المياه والكهرباء ومشاريع حيوية لخدمة المواطنين في تلك المنطقة.