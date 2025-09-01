بلدية بني عبيد: إدراج تأهيل ساحة عربة الترخيص بالعطاءات المقبلة

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة بلدية بني عبيد، المهندسة منار ردايدة، إن الساحة التي تتواجد بها عربة الترخيص المتنقلة للمركبات مدرجة ضمن العطاءات المقبلة، وستنفذ بتقنيات لسد الفجوات، وتقليل تسرب المياه والرطوبة خلال فصل الشتاء، والحد من تطاير الغبار، إضافة إلى الحفاظ على رطوبة طبقة الأساس في الظروف الجوية الجافة.

اضافة اعلان



ولفتت ردايدة إلى أن البلدية ستعمل على تأمين الساحة ضمن العطاءات المقبلة بمظلات ومقاعد، مؤكدة التزام البلدية بتقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.