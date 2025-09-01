الإثنين 2025-09-01 11:18 م
 

بلدية بني عبيد: إدراج تأهيل ساحة عربة الترخيص بالعطاءات المقبلة

الإثنين، 01-09-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة بلدية بني عبيد، المهندسة منار ردايدة، إن الساحة التي تتواجد بها عربة الترخيص المتنقلة للمركبات مدرجة ضمن العطاءات المقبلة، وستنفذ بتقنيات لسد الفجوات، وتقليل تسرب المياه والرطوبة خلال فصل الشتاء، والحد من تطاير الغبار، إضافة إلى الحفاظ على رطوبة طبقة الأساس في الظروف الجوية الجافة.

ولفتت ردايدة إلى أن البلدية ستعمل على تأمين الساحة ضمن العطاءات المقبلة بمظلات ومقاعد، مؤكدة التزام البلدية بتقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.


وكان عدد من المواطنين طالبوا بتجهيز الموقع الواقع على طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية إديسون التابعة للبلدية، والتي تتواجد بها عربة الترخيص المتنقلة للمركبات، بالبنية التحتية الملائمة، وبما يضمن استكمال معاملاتهم بطريقة مريحة ومناسبة.

 
 
