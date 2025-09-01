بلدية بني عبيد: إدراج تأهيل ساحة عربة الترخيص بالعطاءات المقبلة

ولفتت ردايدة إلى أن البلدية ستعمل على تأمين الساحة ضمن العطاءات المقبلة بمظلات ومقاعد، مؤكدة التزام البلدية بتقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.
وكان عدد من المواطنين طالبوا بتجهيز الموقع الواقع على طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية إديسون التابعة للبلدية، والتي تتواجد بها عربة الترخيص المتنقلة للمركبات، بالبنية التحتية الملائمة، وبما يضمن استكمال معاملاتهم بطريقة مريحة ومناسبة.
