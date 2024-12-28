بلدية بني عبيد تطرح عطاء لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية

وقال رئيس بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد السبت، إن هذه المدينة ستكون الأضخم في محافظات الشمال بحيث تكون متنفسا جديدا لأهالي محافظة إربد وإقليم الشمال بعيدا عن الأزمات المرورية والضوضاء، مبينا أنه جرى طرح الأرض المخصصة للمشروع للاستثمار بشكل رسمي، ويمكن لأي مستثمر التقدم حتى العشرين من الشهر المقبل.
وأوضح أن المشروع المزمع تنفيذه يهدف إلى تعزيز التنمية السياحية والترفيهية في المنطقة إضافة إلى توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يتم تطويره وتشغيله بأفضل المعايير العالمية ليكون وجهة جذب للسكان والزوار من مختلف المحافظات.
وبين أن المشروع سيكون متكاملا وستتوفر فيه جميع الخدمات من جلسات ومطاعم ومساحات ومواقف للمركبات.
ودعا المستثمرين المهتمين إلى التقدم للمنافسة على الاستثمار والتقدم له.
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