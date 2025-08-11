بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين

وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إن أعمال الصيانة والتركيب تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة في المواقع الحيوية في الأحياء السكنية، خصوصًا خلال فصل الصيف، حيث تُعدّ الحديقة المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة.
وأضاف إن تحسين الإنارة يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة مريحة وآمنة، لا سيما في ساعات المساء التي تتزايد فيها حركة العائلات والأطفال، مُبينًا أن وحدات الإنارة الجديدة موفّرة للطاقة وتغطي جميع أرجاء الحديقة لضمان إضاءة متكاملة وفعّالة.
