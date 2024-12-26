بلدية رحاب تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية رحاب في محافظة المفرق، مشروع خلطات إسفلتية في جميع مناطقها بكلفة مالية بلغت 400 ألف دينار على ما أفاد رئيس البلدية أكرم حران الحراحشة .

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وقال الحراحشة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم، إنه ونظرا لما تحتويه بلدية رحاب من كنوز أثرية وتاريخية في عدد من المواقع الأثرية وفي سبيل تعزيز الطابع السياحي لمناطق البلدية، فقد عمدت البلدية إلى تنفيذ عدد من الميادين "الدواوير" إضافة إلى تجميل مداخل كافة المناطق التابعة لها لإضفاء نوع من الجمالية لتلك المداخل.



وبين الحراحشة، أنه تم تنفيذ مشروع توريد أذرع إنارة ووحداتها بكلفة مالية بلغت 23 ألف دينار إلى جانب صيانة عدد من المقابر في مختلف مناطق البلدية وعطاء توريد مادة "البيسكورس" للبلدية بكلفة 10 آلاف دينار .