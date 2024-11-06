بلدية سحاب تعرض إنجازاتها في السنوات الأخيرة

وقال المحارمة، في مؤتمر صحفي، إن أبرز الإنجازات إنشاء أكبر ممشى للعائلات في المملكة بمساحة تجاوزت 14000 متر مربع، وهو صديق لذوي الإعاقة بطول 900 متر، ويحوي مسارا خاصا للدراجات الهوائية، وآخر لرياضة المشي، ويضم مدرجا للمناسبات والفعاليات المختلفة، ومساحات خضراء.
وأوضح أن البلدية تنوي إضافة بنية تحتية آمنة ومستدامة، تعزز بيئة الاستثمار، وتدعم التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، مع اعتماد معايير المباني الخضراء، وحماية البيئة، ومنها "إنشاء مركز زها الثقافي، وهو مركز متخصص لتنمية ثقافة الطفل مع حديقة للأطفال، وإنشاء مبنى متعدد الأغراض يشمل قاعات للمناسبات، إضافة إلى مراكز تجارية ومخازن خلف مبنى البلدية للاستثمار العقاري، وإنشاء حديقة عامة واسعة تغطي احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مجمع للدوائر الحكومية".
وأشار إلى أن هذه المشاريع تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتدعم المشاريع الإنتاجية والقطاع النسائي في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يصل إلى مقر الحكومة البريطانية للقاء برئيس الوزراء البريطاني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تخريج المشاركين ببرنامج "رفع قدرات العاملين بالسياحة" في العقبة
-
السفارة الهولندية تعلن عن إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني في إربد
-
مديرية الامن تحذر وتهيب بالأردنيين خلال اليومين المقبلين
-
الحكومة : لن نقبل المساس بالأمن الوطني الأردني تحت أي ظرف
-
وزير الشباب يؤكد أهمية النهوض بالحركة الشبابية والرياضية
-
"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامجا تدريبيا لتمكين المرأة