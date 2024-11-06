بلدية سحاب تعرض إنجازاتها في السنوات الأخيرة

الوكيل الإخباري- عرض رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، اليوم الأربعاء، لأبرز إنجازات البلدية في السنوات الأخيرة.

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وقال المحارمة، في مؤتمر صحفي، إن أبرز الإنجازات إنشاء أكبر ممشى للعائلات في المملكة بمساحة تجاوزت 14000 متر مربع، وهو صديق لذوي الإعاقة بطول 900 متر، ويحوي مسارا خاصا للدراجات الهوائية، وآخر لرياضة المشي، ويضم مدرجا للمناسبات والفعاليات المختلفة، ومساحات خضراء.



وأوضح أن البلدية تنوي إضافة بنية تحتية آمنة ومستدامة، تعزز بيئة الاستثمار، وتدعم التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، مع اعتماد معايير المباني الخضراء، وحماية البيئة، ومنها "إنشاء مركز زها الثقافي، وهو مركز متخصص لتنمية ثقافة الطفل مع حديقة للأطفال، وإنشاء مبنى متعدد الأغراض يشمل قاعات للمناسبات، إضافة إلى مراكز تجارية ومخازن خلف مبنى البلدية للاستثمار العقاري، وإنشاء حديقة عامة واسعة تغطي احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مجمع للدوائر الحكومية".