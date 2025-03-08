 
السبت 2025-03-08 02:07 م
 

بني مصطفى: المرأة الأردنية رمز للصبر والتحدي وتمكينها ضرورة لتقدم الوطن

ل
وفاء بني مصطفى
 
السبت، 08-03-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم السبت، ليس فقط مناسبة للاحتفال بإنجازات النساء في مختلف ميادين الحياة، بل هو أيضًا تقدير للقوة الداخلية التي تحملها كل امرأة في قلبها وعقلها.

اضافة اعلان


وأضافت أن المرأة الأردنية تمثل رمزًا للصبر والتحدي، إذ تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الأسرة والمجتمع، وتسهم بشكل بارز في تقدم الوطن، مؤكدة أن كل خطوة تخطوها تثبت أن الإرادة والعزيمة لا تعرف حدودًا، وأنها قادرة على تجاوز الصعاب لتحقيق الأحلام.


وأشارت بني مصطفى إلى أن يوم المرأة يشكل تذكيرًا بأهمية دعم وتمكين النساء في جميع المجالات، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق التقدم والتنمية على مستوى الوطن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تواصل فعاليات ليالي عجلون الرمضانية

ي

عربي ودولي مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته بعد إغلاقه لصيانة المدرج

ل

فن ومشاهير تصاعد الأحداث في شارع الأعشى الحلقة 8: الطلاق والحمل واكتشافات جديدة

يص

طب وصحة أفضل المشروبات الصحية لترطيب الجسم في رمضان

ل

أخبار محلية بني مصطفى: المرأة الأردنية رمز للصبر والتحدي وتمكينها ضرورة لتقدم الوطن

ا

أخبار محلية اتحاد العمال: تمكين المرأة اقتصادياً يتطلب بيئة عمل آمنة ولائقة

اا

اقتصاد محلي استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية بقيمة 10 ملايين دينار

ل

أخبار محلية الضريبة تعلن صرف رديات 22 ألف مكلف للأعوام 2023-2020



 
 



 

الأكثر مشاهدة