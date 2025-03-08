بني مصطفى: المرأة الأردنية رمز للصبر والتحدي وتمكينها ضرورة لتقدم الوطن

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم السبت، ليس فقط مناسبة للاحتفال بإنجازات النساء في مختلف ميادين الحياة، بل هو أيضًا تقدير للقوة الداخلية التي تحملها كل امرأة في قلبها وعقلها.

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وأضافت أن المرأة الأردنية تمثل رمزًا للصبر والتحدي، إذ تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الأسرة والمجتمع، وتسهم بشكل بارز في تقدم الوطن، مؤكدة أن كل خطوة تخطوها تثبت أن الإرادة والعزيمة لا تعرف حدودًا، وأنها قادرة على تجاوز الصعاب لتحقيق الأحلام.