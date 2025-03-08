بني مصطفى: المرأة الأردنية رمز للصبر والتحدي وتمكينها ضرورة لتقدم الوطن

وأضافت أن المرأة الأردنية تمثل رمزًا للصبر والتحدي، إذ تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الأسرة والمجتمع، وتسهم بشكل بارز في تقدم الوطن، مؤكدة أن كل خطوة تخطوها تثبت أن الإرادة والعزيمة لا تعرف حدودًا، وأنها قادرة على تجاوز الصعاب لتحقيق الأحلام.
وأشارت بني مصطفى إلى أن يوم المرأة يشكل تذكيرًا بأهمية دعم وتمكين النساء في جميع المجالات، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق التقدم والتنمية على مستوى الوطن.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال: تمكين المرأة اقتصادياً يتطلب بيئة عمل آمنة ولائقة
-
الضريبة تعلن صرف رديات 22 ألف مكلف للأعوام 2023-2020
-
المياه: 8 ملايين م3 خزنتها السدود والحفائر الصحراوية بالمنخفض الأخير
-
التربية تعلن بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الأحد
-
حادث مؤسف.. انقلاب شاحنة وتدهورها على المنحدر - فيديو
-
إنقاذ 17 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في محافظتي الكرك ومادبا
-
أول سد في المملكة يمتلئ بالمياه أثناء حالة عدم الاستقرار الجوي .. تفاصيل
-
مواصلة فتح الطرق والعبارات الصندوقية في الأغوار الجنوبية