بني مصطفى تفتتح جلسات مناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

الوكيل الإخباري- أكد منتدون، أن الحماية المالية والاجتماعية القائمة على الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، تسهم في تلبية غايات ومعايير التماسك المجتمعي، باعتبار أن كبار السن هم بيت الخبرة والحكمة في المجتمع الأردني.

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وأشاروا خلال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 اليوم الأحد، بعنوان "الحماية الاجتماعية والأمن المالي لكبار السن" إلى أهمية الارتقاء بالحياة الاجتماعية لكبار السن، وتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير العناية الصحية الشاملة لهم والتي تكفل الكرامة والتقدير لدورهم في بناء المجتمع خلال فترة شبابهم.