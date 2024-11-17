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بني مصطفى تفتتح جلسات مناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأحد، 17-11-2024 04:29 م

الوكيل الإخباري-    أكد منتدون، أن الحماية المالية والاجتماعية القائمة على الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، تسهم في تلبية غايات ومعايير التماسك المجتمعي، باعتبار أن كبار السن هم بيت الخبرة والحكمة في المجتمع الأردني.

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وأشاروا خلال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 اليوم الأحد، بعنوان "الحماية الاجتماعية والأمن المالي لكبار السن" إلى أهمية الارتقاء بالحياة الاجتماعية لكبار السن، وتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير العناية الصحية الشاملة لهم والتي تكفل الكرامة والتقدير لدورهم في بناء المجتمع خلال فترة شبابهم.


وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الإسكوا؛ بدعم من برنامج "شامل" حول بنود الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025-2030)، إنّ الأردن كان من الدول السبّاقة في تقديم خدمات نوعية لكبار السن في مجال الحماية والرعاية وتوفير التأمينات الاجتماعية، التي تكفل لهم الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة، انطلاقاً من الواجب الأخلاقي تجاههم.

 
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