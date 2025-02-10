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بني مصطفى تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الإثنين، 10-02-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري-   استقبلت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي فادية سعادة، بحضور الممثلة المقيمة للبنك الدولي هولي بينر، والوفد المرافق، حيث جرى اللقاء بحث أوجه التعاون في مختلف البرامج والخدمات الإجتماعية. اضافة اعلان


وتناولت بني مصطفى الجهود الوطنية الحثيثة في تحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وموائمتها مع مسارات التحديث، السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وأبرز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الإستراتيجية. 

وأعربت عن أهمية التعاون مع البنك الدولي في مجال تنفيذ الاستراتيجية، في عدد من المجالات، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار المحاور التي تشملها الإستراتيجية.
 
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