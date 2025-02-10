بني مصطفى تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي

وتناولت بني مصطفى الجهود الوطنية الحثيثة في تحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وموائمتها مع مسارات التحديث، السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وأبرز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الإستراتيجية.
وأعربت عن أهمية التعاون مع البنك الدولي في مجال تنفيذ الاستراتيجية، في عدد من المجالات، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار المحاور التي تشملها الإستراتيجية.
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