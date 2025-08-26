بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

وتبرز هذه الزيارة نموذجا للتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بملف تطوير القطاع العام وتحسين مستويات الخدمة، والوقوف على تفاصيل الملاحظات، وتوجيه المعنيين في المكاتب التي تمت زيارتها لإجراء التحسينات المطلوبة.
وشددت بني مصطفى والبلبيسي، على ضرورة الاستمرارية في توفير التسهيلات المناسبة لاستقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة خدمية تراعي معايير الصحة والسلامة، ووجهتا لإعداد خطط تحسينية متوسطة الأجل بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، ترتكز على ما ورد في تقارير التقييم، وتتضمن إجراءات تصويبية ملموسة تتم متابعتها من خلال زيارات رقابية لاحقة.
وأكدتا خلال الزيارة أهمية مراعاة السرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتقديم الخدمة بعدالة دون تمييز، مع وضرورة إخضاع الموظفين من مقدمي الخدمات في الصفوف الأمامية في هذه المراكز إلى دورات تدريبية متخصصة في معهد الإدارة العامة.
