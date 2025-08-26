الثلاثاء 2025-08-26 03:52 م
 

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"
بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"
 
الثلاثاء، 26-08-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري-   أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من مكاتب تقديم الخدمات التابعة لصندوق المعونة الوطنية استنادا إلى "المتسوق الخفي".اضافة اعلان


وتبرز هذه الزيارة نموذجا للتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بملف تطوير القطاع العام وتحسين مستويات الخدمة، والوقوف على تفاصيل الملاحظات، وتوجيه المعنيين في المكاتب التي تمت زيارتها لإجراء التحسينات المطلوبة.

وشددت بني مصطفى والبلبيسي، على ضرورة الاستمرارية في توفير التسهيلات المناسبة لاستقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة خدمية تراعي معايير الصحة والسلامة، ووجهتا لإعداد خطط تحسينية متوسطة الأجل بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، ترتكز على ما ورد في تقارير التقييم، وتتضمن إجراءات تصويبية ملموسة تتم متابعتها من خلال زيارات رقابية لاحقة.

وأكدتا خلال الزيارة أهمية مراعاة السرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتقديم الخدمة بعدالة دون تمييز، مع وضرورة إخضاع الموظفين من مقدمي الخدمات في الصفوف الأمامية في هذه المراكز إلى دورات تدريبية متخصصة في معهد الإدارة العامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان

اررر

المرأة والجمال التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

أخبار محلية إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

غغغ

المرأة والجمال وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

أخبار محلية بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

عت77

فيديو منوع حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة