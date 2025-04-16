بيان صادر عن مجلس عشيرة أبو سرحان في الرمثا

إن ما تضمنه بيان المخابرات العامة من تفاصيل حول تصنيع صواريخ وأسلحة ومواد متفجرة، والتخطيط لاستهداف أمن الوطن واستقراره، يُعد جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها، ولا بد من محاسبة كل من تورّط فيها أو وقف خلفها، أياً كانت صفته أو انتماؤه، وذلك وفقاً لأحكام القانون وأعلى درجات الحزم.
ونؤكد وقوفنا الكامل خلف أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، في جهودها المستمرة لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ونُثمّن عالياً ما تبذله من تضحيات ويقظة دائمة في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تؤكد دعمها الكامل للأردن ضد أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره
-
إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
بيان صادر عن عشائر الزريقات
-
بيان استنكاري صادر عن عشيرة المراعبة
-
بيان لوزارة الخارجية الامريكية حول توسيع التعاون الاقتصادي مع الأردن
-
بيان صادر عن عشيرة الحوراني
-
بيان صادر عن عشيرة الفضل
-
بيان صادر عن عشيرة السعيدات