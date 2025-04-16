الأربعاء 2025-04-16 10:23 ص
 

بيان صادر عن مجلس عشيرة أبو سرحان في الرمثا

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علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري- نُعرب عن بالغ استنكارنا وإدانتنا الشديدة لما تم الكشف عنه من مخططات إجرامية تهدف إلى المساس بأمن وطننا العزيز، وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة، والتي تمكنت دائرة المخابرات العامة جنود الحق- مشكورين - من إحباطها بكل كفاءة واقتدار.اضافة اعلان


إن ما تضمنه بيان المخابرات العامة من تفاصيل حول تصنيع صواريخ وأسلحة ومواد متفجرة، والتخطيط لاستهداف أمن الوطن واستقراره، يُعد جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها، ولا بد من محاسبة كل من تورّط فيها أو وقف خلفها، أياً كانت صفته أو انتماؤه، وذلك وفقاً لأحكام القانون وأعلى درجات الحزم.

ونؤكد وقوفنا الكامل خلف أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، في جهودها المستمرة لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ونُثمّن عالياً ما تبذله من تضحيات ويقظة دائمة في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن.
 
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