بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (951) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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