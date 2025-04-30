بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني للّجنة التوجيهية العليا لإعتماد الدليل الوطني لرصد وتتبع المشاركة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمرأة الأردنية، بحضور الأمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، ومدير عام الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى أن الدليل الوطني لتتبع مشاركة المرأة آلية وطنية معتمدة، وأحد المبادرات الأساسية ضمن إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي، كما يهدف في إعتمادها الاستناد إلى مرجعية وطنية لمشاركة المرأة، والمستوى الذي وصلت إليه في الحياة العامة.



وأضافت أن الدليل يعتمد على منهجية وأداة علمية في قياس مشاركة المرأة، حيث يتضمن المؤشر المحاور السياسية والإقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية؛ من خلال إعتماده كمرجع للمؤشرات الدولية كمصدر موثوق للبيانات، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.



وبينت بني مصطفى أهمية الجهود التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة، وكافة الشركاء للوصول إلى الدليل الوطني واعتماده كمرجعية وطنية في البيانات ذات العلاقة بمشاركة المرأة.



كما أشارت الأمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي إلى أهمية المؤشر في دعم عملية وضع السياسات والإستراتيجيات وتقييم واقع مشاركة المرأة، وأهمية الدليل في إعتماده على مؤشرات وبيانات وطنية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.



من جانبه، استعرض مدير عام الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات الجهود السابقة في إنجاز الدليل الوطني للتبع مشاركة المرأة، واعتماد المؤشرات التي تم وضعها بعد مداولات مع الجهات الرسمية، وأهمية توفر البيانات كجزء من إستدامة المؤشرات فيه، وتستوعب إضافة مؤشرات أخرى مستقبلاً.



ودار حوار موسع حول الدليل الوطني لرصد مؤشر المشاركة للمرأة الأردنية، وأهميته في إيصال الرسائل لمتخذي القرار، ووصف الظواهر بشكل دقيق وبصورة مستمرة، وأهميته في التشاركية والتشبيك مابين الجهات الوطنية، وتحديد الفجوات لمواكبة القضايا المستجدة ، بالإضافة إلى استعراض الجهود السابقة والبيانات التي تتعلق برصد وتتبع المشاركة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمرأة الأردنية .