بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وبحثت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة والسياحيّة والتعليميّة، إضافةً إلى التطورات الإقليمية.
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