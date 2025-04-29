بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

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الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، جولة المشاورات السياسية الرابعة مع وزارة الخارجية الهندية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، وأمين عام وزارة الخارجية في جمهورية الهند الصديقة أرون كومار شاترجي. اضافة اعلان





‏وبحثت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة والسياحيّة والتعليميّة، إضافةً إلى التطورات الإقليمية.