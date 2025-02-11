بي بي سي: ترامب سيواجه مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم

الوكيل الإخباري- ذكرت مراسلة BBC في الشرق الأوسط "Lucy Williamson" انه من المتوقع أن يواجه دونالد ترامب مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم، خلال لقائهما الأول منذ أن اقترح الرئيس الأمريكي نقل سكان غزة إلى الأردن.

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