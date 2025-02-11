 
الثلاثاء 2025-02-11 03:57 م
 

بي بي سي: ترامب سيواجه مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم

لقاء جمع الملك عبد الله الثاني ودونالد ترامب في 2018 (أرشيفية)
لقاء جمع جلالة الملك عبد الله الثاني ودونالد ترامب في 2018 (أرشيفية)
الثلاثاء، 11-02-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت مراسلة BBC في الشرق الأوسط "Lucy Williamson" انه من المتوقع أن يواجه دونالد ترامب مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم، خلال لقائهما الأول منذ أن اقترح الرئيس الأمريكي نقل سكان غزة إلى الأردن.

اضافة اعلان


وبحسب ما جاء في التقرير المنشور على BBC  فإن الأردن يرفض ما جاء في مقترح ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة خارج موطنهم يترافق مع ضغوطات شعبية خاصة بعد التصريحات الأخيرة لترامب حول نقل سكان غزة إلى الأردن، وهو ما يعرض العلاقات بين البلدين "أمريكا والأردن" إلى اختبار صعب.

وأضاف التقرير: " تفاقمت مطالبات ترامب بترحيل سكان غزة إلى الأردن ومصر، حيث قال أنهم "لن يتمتعوا بالحق في العودة إلى ديارهم". وهذه التصريحات، إذا ما تم تنفيذها، ستكون في تناقض واضح مع القانون الدولي. كما أضاف ترامب أنه قد يوقف المساعدات المالية المخصصة للأردن ومصر في حال لم يوافقا على استضافة اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى وجود حوالي 45 ألف شخص من قطاع غزة في "مخيم غزة" بالقرب من مدينة جرش شمال الأردن، وهو أحد العديد من المخيمات التي تضم لاجئين فلسطينيين في البلاد. إذ إن هذه العائلات، التي يعود أصلها إلى مناطق مثل جباليا ورفح وبيت حانون، فرت من فلسطين بعد حرب 1967، بحثًا عن مأوى مؤقت، إلا أن الظروف صعبت عليها العودة إلى ديارها.

وفي هذا السياق، يعكس الوضع في مخيم غزة الواقع المأساوي للفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون من آثار اللجوء المستمر، وهو ما قد يشكل عقبة أمام أي محاولات من قبل الولايات المتحدة لتوسيع فكرة نقل سكان غزة إلى دول مجاورة بحسب تقرير الـ BBC.

ويضيف التقرير : الفلسطينيون ليسوا الوحيدين الذين يلتمسون اللجوء في الأردن - وهي قوة صغيرة من الاستقرار محاطة بصراعات الشرق الأوسط العديدة. حيث وصل العراقيون إلى هنا هاربين من الحرب في أوائل العقد 2000. وبعد عقد من الزمن، جاء السوريون أيضًا، مما دفع الملك إلى التحذير من أن بلاده وصلت إلى "نقطة الغليان". 

 
gnews

أحدث الأخبار

رب

فن ومشاهير بالفيديو... فنان يُثير الجدل بملامحه: "بيشبه راغب علامة"

أسطوانات غاز

أخبار محلية الأردنيون اشتروا أكثر من 1.2 مليون أسطوانة خلال المنخفض

لقاء جمع الملك عبد الله الثاني ودونالد ترامب في 2018 (أرشيفية)

أخبار محلية بي بي سي: ترامب سيواجه مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم

قل

المرأة والجمال حقن البلازما للوجه: الآثار الجانبية وموانع الاستعمال

بف

طب وصحة السويد في مواجهة الجدل: هل أكياس النيكوتين تقلل فعلاً من التدخين التقليدي؟

نقود

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تقرر إيقاف الاقتطاعات عن شهري شباط وآذار للعام 2025

ن

المرأة والجمال 5 فوائد لماء الزبيب تعزز صحة شعركِ بشكل طبيعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدبلوم المتوسط للدورة التكميلية



 




الأكثر مشاهدة