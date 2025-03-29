تجارة اربد تعلن عن دوامها غداً لاتمام معاملات رخص المهن

وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن دوام يوم غد سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا في قسم العضوية لغايات التسهيل على التجار والشركات لاتمام معاملات التجديد والاشتراكات المتصلة بإجراءات إصدار رخص المهن في موعدها المحدد تجنبا للغرامات.
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