السبت 2025-03-29 10:12 م
 

تجارة اربد تعلن عن دوامها غداً لاتمام معاملات رخص المهن

اربد
اربد
 
السبت، 29-03-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت غرفة تجارة اربد عن مواصلة دوامها يوم غد الأحد، لغاية اتمام معاملات منتسبيها.

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وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن دوام يوم غد سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا في قسم العضوية لغايات التسهيل على التجار والشركات لاتمام معاملات التجديد والاشتراكات المتصلة بإجراءات إصدار رخص المهن في موعدها المحدد تجنبا للغرامات.

 
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