تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن الهدف من المنتدى بلورة رؤية مشتركة بين مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والإدارية لوضع إطار واضح يحدد مسؤوليات كل جهة تجاه طلبة الثانوية العامة بعد تخرجهم وبما يضمن انتقالهم إلى المرحلة الجامعية أو المهنية بخطوات مدروسة تفتح أمامهم آفاق المستقبل.
وأضاف خلال رعايته فعاليات المنتدى، أن مخرجات التعليم في صورتها الحالية لا تنسجم بالشكل الكافي مع متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن العقبة تمثل نموذجا مصغرا للأردن بما تحتويه من قطاعات اقتصادية متنوعة وزوايا مختلفة الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل مع تحديات التشغيل والتعليم بواقعية ومسؤولية.
-
أخبار متعلقة
-
"إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا
-
ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من الكهرباء
-
تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن
-
الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والرصيفة - اسماء
-
وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
انطلاق التمرين الميداني "عين التنين" في سلاح الهندسة الملكي