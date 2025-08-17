تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة تجارة العقبة، اليوم الأحد، المنتدى الأول تحت عنوان "آفاق المستقبل التعليمي والمهني لطلبة الثانوية العامة"، في إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية في دعم مسيرة التعليم وتوجيه الشباب نحو خيارات واقعية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والوطني.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن الهدف من المنتدى بلورة رؤية مشتركة بين مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والإدارية لوضع إطار واضح يحدد مسؤوليات كل جهة تجاه طلبة الثانوية العامة بعد تخرجهم وبما يضمن انتقالهم إلى المرحلة الجامعية أو المهنية بخطوات مدروسة تفتح أمامهم آفاق المستقبل.