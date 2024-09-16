تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء

الوكيل الإخباري- طالب تجار ومستوردي السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى.

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