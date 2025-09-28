تحديث على حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن جسر الملك حسين سيكون مفتوحاً أمام حركة جميع المسافرين يوم غد الاثنين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.

اضافة اعلان