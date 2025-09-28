الأحد 2025-09-28 06:44 م
 

تحديث على حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن جسر الملك حسين سيكون مفتوحاً أمام حركة جميع المسافرين يوم غد الاثنين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.

ودعت الإدارة المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بقرار فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.

 
 
