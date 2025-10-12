الأحد 2025-10-12 12:52 م
 

تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الأحد، 12-10-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد الاثنين الموافق 13 تشرين الأول 2025 ستكون على النحو التالي:

اضافة اعلان


– المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.


ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للاطلاع على أي قرارات تتعلق بفتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

0

فيديو الوكيل فزعة اردنية لتأمين قسط جامعة.. وتلبية نداء أم محتاجة

استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

أخبار محلية استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

وزارة الزراعة

اقتصاد محلي "الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

غغلب

أخبار الشركات مبادرة "دير مالك مدارس" من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

غن

فن ومشاهير أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر

غزة

فلسطين حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب

25

فن ومشاهير تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم



 
 





الأكثر مشاهدة