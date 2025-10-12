تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين

– المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للاطلاع على أي قرارات تتعلق بفتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل
-
التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم
-
تربية لواء بني كنانة تطلق حملة "حصالة الخير"
-
وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية
-
الأردن يعزي قطر
-
الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025
-
التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير