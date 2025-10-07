مصرع طفل بعد تعرضه لهجوم كلبين في حضانة غير مرخصة بأمريكا

الوكيل الإخباري- لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه إثر هجوم كلبين من فصيلة "روتويلر" في حضانة غير مرخصة بولاية جورجيا الأمريكية، في حادث وصفته الشرطة بالمأساوي نتيجة "الإهمال الجسيم".

اضافة اعلان



وأفادت التحقيقات أن ستايسي ويلر كوب (48 عامًا) كانت تدير الحضانة داخل منزلها دون ترخيص، وتركت الطفل دون مراقبة لساعتين أثناء نومها، قبل أن يتمكن من دخول الفناء الخلفي وفتح قفص الكلبين اللذين هاجماه حتى توفي.



وتم القبض على كوب ووجهت إليها تهم القتل من الدرجة الثانية والقسوة على الأطفال، فيما أشارت الشرطة إلى احتمال توجيه تهم إضافية مع استمرار التحقيق.



وتم احتجاز الكلبين وكلب ثالث كان في المنزل من قِبل سلطات مراقبة الحيوانات، لمنع تكرار مأساة مشابهة.