الثلاثاء 2025-10-07 12:00 م
 

مصرع طفل بعد تعرضه لهجوم كلبين في حضانة غير مرخصة بأمريكا

لا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه إثر هجوم كلبين من فصيلة "روتويلر" في حضانة غير مرخصة بولاية جورجيا الأمريكية، في حادث وصفته الشرطة بالمأساوي نتيجة "الإهمال الجسيم".

اضافة اعلان


وأفادت التحقيقات أن ستايسي ويلر كوب (48 عامًا) كانت تدير الحضانة داخل منزلها دون ترخيص، وتركت الطفل دون مراقبة لساعتين أثناء نومها، قبل أن يتمكن من دخول الفناء الخلفي وفتح قفص الكلبين اللذين هاجماه حتى توفي.


وتم القبض على كوب ووجهت إليها تهم القتل من الدرجة الثانية والقسوة على الأطفال، فيما أشارت الشرطة إلى احتمال توجيه تهم إضافية مع استمرار التحقيق.


وتم احتجاز الكلبين وكلب ثالث كان في المنزل من قِبل سلطات مراقبة الحيوانات، لمنع تكرار مأساة مشابهة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بربربر

منوعات كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة

وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

فلسطين وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

سيارة تابعة للأمم المتحدة

عربي ودولي الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم

ر

منوعات شاهد نمر يثير الذعر داخل فندق بإندونيسيا

غزة

فلسطين استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ظهر اليوم

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.

أخبار محلية مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن

الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف

خاص بالوكيل الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف



 
 





الأكثر مشاهدة