سخرية وانتقادات لطريقة مشي ميغان ماركل في أسبوع الموضة - فيديو

ميغان ماركل
 
الوكيل الإخباري-   واجهت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، موجة من الانتقادات بعد مشاركتها المفاجئة في عرض أزياء دار "بالنسياغا" ضمن أسبوع الموضة في باريس، وهو أول حضور لها في هذا الحدث منذ أكثر من عشر سنوات. وظهرت ميغان، البالغة من العمر 44 عامًا، بإطلالة بيضاء بالكامل من توقيع الدار، وشاركت لقطات من إقامتها الفاخرة في فندق "بلازا أثينيه" ومكانها في الصف الأمامي.

الانتقادات طالت طريقة مشيها في أحد الفيديوهات، حيث شبّهها البعض بشخصية "زولاندر" الكوميدية، معتبرين أنها تحاول لفت الأنظار، كما شكك آخرون في صحة تصريح فريقها بشأن انقطاعها الطويل عن عروض الأزياء، مستشهدين بحضورها فعاليات مشابهة في تورنتو ونيويورك عام 2015.


وما زاد الجدل، ظهورها في فيديو وهي تضع قدميها على مقعد السيارة أثناء مرورها قرب نفق "بونت دي لالما" بباريس، موقع وفاة الأميرة ديانا عام 1997، وهو ما اعتُبر مستفزًا وغير لائق، خصوصًا في ظل العلاقة الخاصة التي تربط الأمير هاري بذلك المكان.

 

 كما تعرضت ميغان لانتقادات بسبب دعمها لدار "بالنسياغا"، التي أثارت الجدل في 2022 إثر حملة إعلانية وصفت بأنها غير مناسبة للأطفال. واعتبر البعض دعمها للدار مناقضًا لمواقفها المعلنة حول حماية الأطفال.

 

 

