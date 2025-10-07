سخرية وانتقادات لطريقة مشي ميغان ماركل في أسبوع الموضة - فيديو

الانتقادات طالت طريقة مشيها في أحد الفيديوهات، حيث شبّهها البعض بشخصية "زولاندر" الكوميدية، معتبرين أنها تحاول لفت الأنظار، كما شكك آخرون في صحة تصريح فريقها بشأن انقطاعها الطويل عن عروض الأزياء، مستشهدين بحضورها فعاليات مشابهة في تورنتو ونيويورك عام 2015.
وما زاد الجدل، ظهورها في فيديو وهي تضع قدميها على مقعد السيارة أثناء مرورها قرب نفق "بونت دي لالما" بباريس، موقع وفاة الأميرة ديانا عام 1997، وهو ما اعتُبر مستفزًا وغير لائق، خصوصًا في ظل العلاقة الخاصة التي تربط الأمير هاري بذلك المكان.
