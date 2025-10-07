الثلاثاء 2025-10-07 12:00 م
 

وسط ترقب لمصير والده.. قرار مفاجئ من محمد فضل شاكر

غتغتغتغت
محمد فضل شاكر
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن تعليق جميع حفلاته القادمة بسبب الظروف التي يمر بها والده.

اضافة اعلان


وقال عبر حسابه على "إنستغرام":
"نظراً للظروف التي يمر بها والدي العزيز، أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم. أسأل الله أن يكون الفرج قريباً، وأطلب منكم الدعاء له، فقد كان دائمًا يستمد قوته منكم."


وختم شاكر رسالته بكلمات شكر وتقدير لجمهوره، معربًا عن أمله في تجاوز هذه المرحلة الصعبة قريبًا.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بربربر

منوعات كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة

وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

فلسطين وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

سيارة تابعة للأمم المتحدة

عربي ودولي الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم

ر

منوعات شاهد نمر يثير الذعر داخل فندق بإندونيسيا

غزة

فلسطين استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ظهر اليوم

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.

أخبار محلية مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن

الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف

خاص بالوكيل الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف



 
 





الأكثر مشاهدة