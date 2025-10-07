وسط ترقب لمصير والده.. قرار مفاجئ من محمد فضل شاكر

وقال عبر حسابه على "إنستغرام":
"نظراً للظروف التي يمر بها والدي العزيز، أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم. أسأل الله أن يكون الفرج قريباً، وأطلب منكم الدعاء له، فقد كان دائمًا يستمد قوته منكم."
وختم شاكر رسالته بكلمات شكر وتقدير لجمهوره، معربًا عن أمله في تجاوز هذه المرحلة الصعبة قريبًا.
