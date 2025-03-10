تحذير امني الى جميع اولياء الامور في الاردن

03:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723443 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية سترصد كل ما يتم نشره حول إشعال الخريس ( سلكة الجلي ) في الشوارع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه. اضافة اعلان





وأهاب بالابتعاد عن مثل هذه الأفعال التي تعد أفعالاً ضارة، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الإقدام عليها، ومؤكداً على أن نشر الفيديوهات المتعلقة بها أو التشجيع على ممارستها هو أمر مخالف للقانون وخارج عن عاداتنا التي تحثنا على نشر الممارسات الفضلى واحترام الجوار، وعدم الإضرار بالآخرين.