تحذير امني الى جميع اولياء الامور في الاردن

وأهاب بالابتعاد عن مثل هذه الأفعال التي تعد أفعالاً ضارة، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الإقدام عليها، ومؤكداً على أن نشر الفيديوهات المتعلقة بها أو التشجيع على ممارستها هو أمر مخالف للقانون وخارج عن عاداتنا التي تحثنا على نشر الممارسات الفضلى واحترام الجوار، وعدم الإضرار بالآخرين.
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