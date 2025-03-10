 
الإثنين 2025-03-10 04:30 م
 

تحذير امني الى جميع اولياء الامور في الاردن

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 10-03-2025 03:09 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  اكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية سترصد كل ما يتم نشره حول  إشعال الخريس ( سلكة الجلي ) في الشوارع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه. اضافة اعلان


وأهاب بالابتعاد عن مثل هذه الأفعال التي تعد أفعالاً ضارة، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الإقدام عليها، ومؤكداً على أن نشر الفيديوهات المتعلقة بها أو التشجيع على ممارستها هو أمر مخالف للقانون وخارج عن عاداتنا التي تحثنا على نشر الممارسات الفضلى واحترام الجوار، وعدم الإضرار بالآخرين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شوارع العاصمة عمان

أخبار محلية تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين

غزة

فلسطين الأمم المتحدة تدعو لعدم السماح بتكرار انتشار الجوع في غزة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية رئيس مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات يتسلم مهامه الجديدة

من افتتاح جلالة الملك لبنك البذور الوطني

أخبار محلية الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء

اللحوم الحمراء

أخبار محلية إتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في إربد

البريد الأردني

أخبار محلية افتتاح مكتب للبريد الأردني في بلدية الفحيص

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وتجمع المتقاعدين العسكريين



 
 



 

الأكثر مشاهدة