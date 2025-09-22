الإثنين 2025-09-22 01:56 م
 

تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة
هيئة شباب كلنا الأردن
 
الإثنين، 22-09-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة شباب كلنا الأردن باربد، اليوم الاثنين، حفل تخريج للطلبة المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات"، في مركز اربد الثقافي بالتعاون مع فريق مختبر نواة التكنولوجيا.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان في كلمة خلال الحفل، إن هذا المعسكر يعكس رؤية جلالة الملك في الاستثمار بالشباب وتعزيز ثقافتهم التكنولوجية، مؤكدا أن غرفة الصناعة استحدثت وحدة متخصصة لدعم المشاريع وتأهيل الشباب ببرامج متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والتطور الصناعي، بما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.

 
 
