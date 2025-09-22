تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن باربد، اليوم الاثنين، حفل تخريج للطلبة المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات"، في مركز اربد الثقافي بالتعاون مع فريق مختبر نواة التكنولوجيا.

