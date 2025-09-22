تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان في كلمة خلال الحفل، إن هذا المعسكر يعكس رؤية جلالة الملك في الاستثمار بالشباب وتعزيز ثقافتهم التكنولوجية، مؤكدا أن غرفة الصناعة استحدثت وحدة متخصصة لدعم المشاريع وتأهيل الشباب ببرامج متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والتطور الصناعي، بما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
