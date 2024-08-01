تخريج المشاركين في مخيم جائزة الحسن للشباب

ووفقا لبيان الجائزة، جاء ذلك في تخريج المخيم الذي استمر 4 أيام، بمشاركة 96 شابا من وزارة التربية والتعليم، والتي شملت فعاليات متعددة هدفت إلى تعزيز العمل الجماعي وتطوير مهارات القيادة لدى المشاركين.
وتضمن حفل التخريج عرضا قدمه قائد المخيم، وكلمة من الخريجين حول الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال المخيم.
وشملت فعاليات المخيم، محاضرات حول الإسعافات الأولية قدمها الدفاع المدني، الجرائم الإلكترونية، المخدرات، والحفاظ على البيئة.
كما تم تدريب الشباب على مهارات قراءة الخارطة واستخدام البوصلة وحركات المشاة، بالإضافة إلى تنظيم مسير في غابات برقش وممارسة مهارات التعايش.
كما زار المشاركون ستاد عمان الدولي، ومتحف السيارات الملكي، وقلعة عجلون، وخاضوا تجربة إطفاء الحريق.
وفي ختام الحفل، وزعت رنا عرفات الشهادات والهدايا العينية على المشاركين وهيئة الإشراف، معبرة عن تقديرها للجهود المبذولة والتقدم الذي حققه الشباب خلال المخيم.
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