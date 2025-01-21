تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي

وقال مدير شباب المفرق الدكتور عيسى الحراحشة إن هذا التوجه من المديرية يأتي في إطار عم المشاريع الشبابية والرياضية في محافظة المفرق، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع بيت شباب المفرق وصلت إلى 90 بالمئة، وجرى تخصيص مبلغ 83 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة لاستكمال هذا المشروع الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في توجهات مديرية شباب المفرق لخدمة القطاع الشبابي .
وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه جرى رصد 125 ألف دينار لغايات تطوير مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي لاستبدال عشب أرضية الملعب الطبيعي بعشب صناعي.
من جهة أخرى، أشار الحراحشة إلى نقل مديرية شباب المفرق من موقعها الحالي إلى موقعها الجديد الواقع خلف مبنى بلدية المفرق الكبرى الجديد، لافتا إلى أنه تم مؤخرا دمج عدة مراكز شبابية، حيث تم دمج مركز شابات الخالدية في موقعها الجديد مع مركز شباب الخالدية ودمج مركز شابات الخالدية في مركز شباب البادية الشمالية، إضافة إلى دمج مركز شابات الدفيانة في مركز شباب الدفيانة، في حين تم نقل الأثاث الخاص بمركز الدجنية إلى مركز شباب رحاب إلى حين إيجاد موقع بديل خلال الأشهر المقبلة.
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