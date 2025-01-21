تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي

الوكيل الإخباري- خصصت مديرية شباب المفرق ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي 208 آلاف دينار لاستكمال مشروع إنشاء بيت شباب المفرق وتطوير مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي .

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وقال مدير شباب المفرق الدكتور عيسى الحراحشة إن هذا التوجه من المديرية يأتي في إطار عم المشاريع الشبابية والرياضية في محافظة المفرق، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع بيت شباب المفرق وصلت إلى 90 بالمئة، وجرى تخصيص مبلغ 83 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة لاستكمال هذا المشروع الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في توجهات مديرية شباب المفرق لخدمة القطاع الشبابي .



وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه جرى رصد 125 ألف دينار لغايات تطوير مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي لاستبدال عشب أرضية الملعب الطبيعي بعشب صناعي.