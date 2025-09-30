الثلاثاء 2025-09-30 05:17 م
 

"تربية الاغوار الشمالية" تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

فريق من وزارة التربية يتفقد مشاغل التعليم المهني "بيتك" في مدرسة أبدر
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 30-09-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، حملة "حصالة الخير" المخصصة لدعم مرضى السرطان.

وأكدت مديرة المديرية الدكتورة بسمة فريحات، خلال إطلاق الحملة بحضور مديري المدارس المشاركة، أن هذه المبادرة تعكس الدور الإنساني للمؤسسات التربوية، وتجسد قيم التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرسالة التربوية تمتد لتشمل خدمة المجتمع وغرس القيم الإنسانية في نفوس الطلبة.

 
 
