تربية عجلون تنفذ مشاريع صيانة وإنشاء مدارس جديدة

12:31 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون، خلدون جويعد، إن المديرية أنجزت عددًا من العطاءات الخاصة بصيانة المدارس وتحسين بنيتها التحتية، إضافة إلى إنشاء مدارس جديدة واستكمال مشاريع توسعة لعدد منها. اضافة اعلان





وأوضح، اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة شملت مدارس الأميرة عائشة، حطين الأساسية المختلطة، العامرية، عثمان بن عفان، وعز الدين أسامة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.



وأشار إلى أنه تم استلام مدرسة الهاشمية الأساسية بكلفة 2.6 مليون دينار، ومدرسة باعون بكلفة 2 مليون دينار، فيما يجري العمل على إنشاء مدرسة عين جنا الأساسية للبنين بكلفة 1.7 مليون دينار، ومدرسة البحر في لواء كفرنجة بكلفة 2 مليون دينار، حيث تم إنجاز 50 بالمئة من أعمال البناء فيها.



وأوضح أن برنامج (BTEC)، الذي يركز على إكساب الطلبة المهارات المهنية والتقنية، مطبَّق في 11 مدرسة في المحافظة، ويضم 910 طلاب موزعين على تخصصات مختلفة.



وبيَّن أن البرنامج يُنفَّذ في 72 دولة حول العالم، حيث يحصل الطالب بعد إتمام 720 ساعة تدريبية خلال المرحلة الثانوية على شهادة بريطانية معتمدة تؤهله لدخول سوق العمل.



وأكد جويعد أن المديرية تسعى إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، منها مبادرة "لمدرستي أنتمي" وبرنامج التدخلات العلاجية لتعويض الفاقد التعليمي، الذي بدأ منذ عام 2021 وما يزال مستمرًا حتى الآن.



